Erutta il vulcano nelle Galapagos, l'isola è disabitata

Roma, 13 gen. (askanews) - Erutta il vulcano La Cumbre, nelle Galapagos, sull'Isola disabitata di Fernandina. Anche se nell'Isola non c'è presenza umana, "il suo valore ecologico è molto alto perché i suoi ecosistemi ospitano specie uniche come le iguane terrestri e marine, serpenti, ratti endemici, pinguini non volanti".

Le colate di lava, dalla cima alta quasi 1.500 metri, sono scese verso la costa. L'ultima attività eruttiva del vulcano è avvenuta nel giugno 2018.