I grandi del tennis a Melbourne raccolgono fondi per l'Australia

Melbourne, 13 gen. (askanews) - I grandi del tennis si uniscono per combattere gli incendi in Australia. Gli organizzatori dell'Australian Open, che si apre tra qualche giorno, hanno fatto sapere che Roger Federer, Serena Williams e Rafael Nadal parteciperanno ad alcuni match-esibizioni per raccogliere fondi a sostegno della crisi che ha devastato il Paese, (come anche Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas).

In conferenza stampa a Melbourne si sono presentati Federer e il golfista australiano Adam Scott. Lo svizzero ha suggerito di fare prevenzione in futuro e annunciato:

"Farò una donazione personale mercoledì (durante la partita di beneficenza). Questo paese mi ha dato tutto e di più in passato, per me è normale aiutarlo a mia volta".

E poi sugli incontri con Djokovic e Nadal, rispettivamente numero due e uno al mondo, lo svizzero, slittato al terzo gradino del podio, ha ironizzato:

"I due ragazzi (Djokovic e Nadal, ndr) quando non hanno ferite, sono sempre difficili da battere. Penso che la vittoria contro Tsitsipas durante la finale del World tour sia importante. Sono sicuro che sia stato un grande passo avanti dopo che mi ha battuto qui l'anno scorso", ha aggiunto riferendosi al tennista greco, numero 6 al mondo. Parole di apprezzamento anche per il russo Daniil Medvedev (numero 5) e per il canadese Denis Shapovalov, che definisce giocatore formidabile.

"Sono anche cosciente che a 38 anni - ha concluso - non dovrei essere il favorito o il grande favorito. Dovrebbe esserci qualcun altro. Qualcuno sulla ventina".