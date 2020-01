Intervento alla cataratta per una gorilla di 3 anni

Roma, 8 gen. (askanews) - Sta bene e gioca tranquilla con i suoi simili. Leslie, femmina di gorilla di 3 anni, è stata sottoposta a un intervento di cataratta nel centro medico dello zoo di San Diego. Sedata e messa sul lettino, sembrava umana. L'operazione al suo occhio sinistro è stata eseguita lo scorso 10 dicembre ma lo zoo ne ha dato notizia solo ora. A operarla Chris Heichel, specialista in chirurgia della cataratta, che ha detto di aver eseguito centinaia di interventi su esseri umani, ma mai su un gorilla. Secondo lui la cataratta di Leslie è dovuta a una caduta o a una lesione durante il gioco.

"Fortunatamente, le somiglianze tra l'anatomia dell'occhio umano e quella dei gorilla sono molte - ha spiegato - e ciò ci ha consentito di eseguire in sicurezza la procedura senza complicazioni. Il resto dell'occhio sembrava essere in ottima salute - ha aggiunto - Leslie ha un eccezionale potenziale visivo per il resto della sua vita".