Roma, 8 gen. (askanews) - Un'autobomba è esplosa a Mogadiscio, in Somalia, in prossimità del Parlamento, durante i controlli di sicurezza a un checkpoint: almeno quattro persone sono morte, secondo fonti mediche citate dalla radio somala Dalsan. Il servizio di soccorso Aamin Ambulance ha annunciato di essere sul posto "per aiutare le vittime".