Pitti, giacca Auckland di North Sails per l'America's Cup

Firenze, 7 gen. (askanews) - North Sails a Pitti presenta i nuovi capi della collezione dedicata alla 36 edizione dell' America's Cup presented by Prada come spiega Ben Mears, il Direttore Creativo di North Sails.

"Presentiamo una nuova collezione che punta sulle performance sostenibili. I tre punti fissi di questa collezione: prima di tutto i capi sono prodotti con materiali riciclati, devono essere molto performanti e resistenti all'acqua e poi devono essere eleganti".

North Sails punta molto sull'innovazione. "Questo capospalla è stato prodotto utilizzando una tecnologia innovativa, la High Frequency Welding, un processo produttivo che non richiede cuciture per unire le diversi parti dell'indumento. Questo è un esperimento unico anche per l'assenza di colla: un altro elemento di grande innovazione, che garantisce una durata maggiore della giacca con benefici anche sull'ambiente.

Le cuciture realizzate con la tecnologia High Frequency Welding sono più piatte e resistenti, con minor uso di materiale per ciascuna giacca che diventa quindi più leggera, morbida, confortevole, calda e sempre più waterproof.