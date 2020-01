Samsung presenta "Ballie", l'assistente domestico robot

Las Vegas, 7 gen. (askanews) - Samsung ha presentato "Ballie", il suo robot assistente domestico. Giallo e tondo come una palla da tennis, è stato svelato per la prima volta al Ces, la fiera tech di Las Vegas.

Il piccolo dispositivo grazie all'intelligenza artificiale ti segue per casa, si connette con altri oggetti smart, può fare da personal trainer, da robot da compagnia, anche per gli animali domestici, giocando con loro quando non c'è nessuno e permettendo, grazie alla telecamera integrata, di controllarli in remoto. Per H. S Kim di Samsung, il futuro:

"Robot intelligenti che vivono al tuo fianco e reagiscono ai tuoi bisogni ogni giorno, robot che ti conoscono, supportano e si prendono cura di te, così che tu ti possa concentrare su quello che conta davvero".

Tutte comodità che prevedono una grande condivisione di dati con questi dispositivi su cui Samsung assicura: Ballie non condivide i vostri segreti, i dati non verranno condivisi con terze parti senza un assenso esplicito.