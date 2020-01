Incendi Australia, venti a 100 km l'ora: richiamati i riservisti

Batemans bay, 4 gen. (askanews) - L'Australia orientale sta vivendo un weekend d'inferno con venti oltre cento chilometri all'ora che alimentano e moltiplicano centinaia di focolai di incendio che bruciano violentissimi con fiamme arrivano fino a 40 metri.

Due nuove morti su Kangaroo Island, nell'estremo sud dell'Australia, hanno portato a 23 il bilancio delle vittime della stagione degli incendi boschivi nel Paese, dove sei persone sono ancora disperse nelle aree devastate dalle fiamme degli stati di Victoria e Nuovo Galles del Sud.

Il primo ministro Scott Morrison ha annunciato che il governo invierà la più grande nave da guerra australiana, HMAS Adelaide, per l'evacuazione delle cittadine costiere di Victoria, richiamerà 3.000 riservisti dell'esercito per lottare contro le fiamme e metterà a disposizione altri 20 milioni di dollari per l'affitto di aerei antincendio.