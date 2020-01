Indonesia, 53 le vittime delle alluvioni di Giacarta

Giakarta, 4 gen. (askanews) - Le inondazioni nella capitale indonesiana Giacarta hanno ucciso 53 persone e causato 175.000 sfollati che ancora non sono rientrati nelle loro case dopo el piogge torrenziali di Capodanno. "Il bilancio delle vittime è salito a 53 e c'è un disperso" ha detto il portavoce della protezione civile indonesiana Agus Wibowo. I dati dell'agenzia mostrano che a oggi 173.064 persone non sono ancora rientrare a casa dopo le piogge che hanno messo in ginocchio la più grande città del sudest asiatico.