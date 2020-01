Allo zoo di Berlino alberi di Natale invenduti per gli animali

Roma, 3 gen. (askanews) - Alberi di Natale invenduti per gli animali. Come ogni anno, in uno zoo di Berlino, per gli elefanti asiatici, i dromedari e i porcospini passate le feste c'è una bella sorpresa: da mangiare o semplicemente una distrazione e un'occasione di gioco.

Ma la diffidenza all'inizio è molta e per far avvicinare gli animali meglio attirarli con decorazioni colorate a base di frutta, peperoni, dolcetti e pane. "E' normale, gli alberi di Natale sono qualcosa di speciale per gli animali, non li conoscono - spiega Florian Sicks, vicedirettore dello Zoo Tierpark - non è così strano che un animale, soprattutto un marsupiale, all'inizio sia un po' in allerta, lo guardi e si chieda: c'è qualcosa di pericoloso lì dentro? Poi si rende conto che c'è da mangiare, allora si avvicina e mangia e lo dice ai suoi amici e allora arrivano tutti".