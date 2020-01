Francia, accoltella passanti a Villejuif: un morto e due feriti

Roma, 3 gen. (askanews) - Un uomo si è lanciato sui passanti aggredendoli con un coltello intorno alle 14 in un parco di Villejuif comune della banlieue parigina prima di essere abbattuto dalla polizia. Il bilancio è di un morto e due feriti.

L'uomo, appartemente europeo, indossava una djellaba, la tradizionale tunica di origine marocchina, e aveva la barba. Secondo alcuni testimoni avrebbe gridato "Allah akbar" prima dell'aggressione. Gli artificieri stanno verificando se avesse una cintura esplosiva addosso. La polizia ha isolato tutta l'area e l'autostrada che passa nei pressi del parco è stata chiusa al traffico.

Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto ma in molti già lo collegano all'uccisione in Iran del generale Soleimani.