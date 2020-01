Australia, in campo la Marina per salvare sfollati da spiagge

Milano, 3 gen. (askanews) - La marina australiana sta salvando le persone intrappolate sulle coste a causa dei devastanti incendi che hanno colpito il Paese, in particolare nella città di Mallacoota sulla costa di Victoria. Nel frattempo i Vigili del Fuoco nella zona di Bendalong cercano di tenere sotto controllo le fiamme per permettere alla polizia di evacuare l'area.

Le alte temperature e i forti venti che sono previsti in peggioramento per il weekend hanno portato le autorità a imporre l'evacuazione. Da settembre gli incendi hanno ucciso almeno 20 persone in due stati e decine restano dispersi.