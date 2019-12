Hong Kong, arrestati 15 manifestanti in un centro commerciale

Hong Kong, 24 dic. (askanews) - Scontri a Hong Kong, con le strade invase dai gas lacrimogeni e scene di caos presso i centri commerrciali, ma non per il classico shopping natalizio. Poprio in questo centro commerciale sono stati arrestato 15 dimostranti che manifestavano contro l'arrivo dei turisti cinesi che hanno raggiunto l'ex colonia britannica per fare acquisti.

Da sette mesi Hong Kong è teatro di manifestazioni da parte di dimostranti che chiedono più democrazia, che sono spessissimo sfociate in violenze e scontri con la polizia.