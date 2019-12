Conte: modo Salvini di interpretare leadership è insidioso

Roma, 28 dic. (askanews) - Il modo di Matteo Salvini di interpretare la leadership può essere un problema per la stabilità democratica. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno.

"Salvini e la Lega sono un problema per la stabilità democratica? La Lega, che ha diverse anime, - ha detto - è pienamente legittimata a partecipare al gioco democratico, quello che mi ha meravigliato è il modo in cui Salvini intepreta la leadership: non si è peritato di creare slabbrature istituzionali e veri e propri strappi. Questa sì la ritengo insidiosa, questa modalità di interpretare la leadership perchè sciolti da vincoli, pensare di rivendicare pieni poteri e saltare le regole. Le regole sono a garanzia di tutti", ha concluso.