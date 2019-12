Ibrahimovic al Milan, su Instagram la foto con gli occhi rossi

Roma, 27 dic. (askanews) - Zlatan Ibrahimovic si appresta a tornare al Milan e, in attesa dell'ufficialità, pubblica un prezioso indizio social per i suoi tifosi: una storia su Instagram con una sua foto con gli occhi rossi come il fuoco. Un'allusione alla maglia che tornerà ad indossare per la seconda volta. Era già stato al Milan dal 2010 al 2012.

Il 38enne svedese, ormai ex attaccante dei Los Angeles Galaxy, ha accettato un contratto di sei mesi con opzione per il rinnovo di un anno in base a presenze e gol. Il suo ritorno in rossonero rientra nella strategia di rilancio della squadra che parte dall'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Ibra dovrebbe arrivare a Milano i primi di gennaio.