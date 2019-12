A Roma commozione e tanta folla al funerale di Gaia e Camilla

Roma, 27 dic. (askanews) - Tutto il quartiere di Collina Fleming a Roma ha partecipato ai funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, alla comunità parrocchiale del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore; una folla silenziosa e commossa per rendere omaggio alle due sedicenni morte investite su Corso Francia la notte del 22 dicembre.

Parenti, amici, conoscenti, compagni di scuola, e semplici abitanti, tutti qui in questa strada dove le ragazzine cercavano di arrivare, sotto casa; tutti insieme a cercare una risposta impossibile. Ieri la giudice per le indagini preliminari ha decretato gli arresti domiciliari per Pietro Genovese, il ventenne che ha investito e ucciso le due ragazze. Un sabato notte vicino a Ponte Milvio; lui risultato positivo ai controlli tossicologici; Gaia e Camilla che attraversavano col rosso quella che è praticamente una autostrada cittadina.

In basso, in fondo a via Flaminia Vecchia, sul luogo dell'incidente, si accumulano i mazzi di fiori e i pelouche con messaggi commossi. Due striscioni salutano le ragazze, uno sopra lo svincolo che porta alla tangenziale dice "Ciao Angeli", l'altro sopra il viadotto che sovrasta lo stradone, "Gaia e Camilla sempre con noi".