Maltempo, la furia dei torrenti nell'entroterra di Sanremo

Imperia, 20 dic. (askanews) - Le forti piogge che nelle ultime ore stanno colpendo l'estremo ponente della Liguria, hanno causato un'innalzamento dei livelli di tutti i corsi d'acqua della provincia di Imperia.

In particolare, secondo quanto riferito dalla Regione Liguria via Twitter, il torrente Armea è esondato in due diversi punti nella zona di Ponte Savio in Valla Armea e a Sanremo ha raggiunto il livello massimo.

Via Caravelli, nell'immediato entroterra di Sanremo, è stata chiusa precauzionalmente al traffico fino all'incrocio con l'Aurelia Bis. A preoccupare nel ponente ligure è anche il torrente Argentina, che ha raggiunto il secondo livello di guardia a Taggia.