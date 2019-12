A Los Angeles la premiere di "1917", nuovo film di Sam Mendes

Los Angeles, 19 dic. (askanews) - Si è tenuta a Los Angeles la premiere di "1917", film diretto e prodotto da Sam Mendes, in cui il regista britannico e premio Oscar per "American Beauty" (1999) racconta la missione "impossibile" di due giovani soldati britannici nel Nord della Francia durante la primavera del 1917, in piena Prima guerra mondiale. Il loro compito è quello di consegnare un messaggio per sventare un'imboscata e salvare la vita a 1.600 commilitoni.

Il film, di cui Mendes ha scritto anche la sceneggiatura assieme al Krysty Wilson-Cairns, si basa sui racconti veri del nonno del regista, Alfred Mendes, e nel cast vede anche Colin Firth e Benedict Cumberbatch.

"I venti che soffiavano nel mondo prima della guerra, iniziano a soffiare di nuovo - dice il regista, mentre il suo paese si avvicina alla Brexit - questi uomini stavano lottando per un'Europa libera e unita, hanno ridisegnato i confini dell'Europa. E dovremmo ricordarcelo, in particolare nel mio paese, proprio ora".

Il film è stato girato in piano sequenza. Mendes spiega:

"Mi sembrava il modo migliore per raccontare la storia, voi del pubblico, sentite trascorrere ogni secondo come se foste con questi uomini, camminate con loro, consciamente o inconsciamente, siete in viaggio con loro".

Nelle sale americane il film esce il 25 dicembre, in Italia il 23 gennaio 2020.