Nissan "corre" con maratona di Roma per mobilità a zero emissioni

Roma, 17 dic. (askanews) - Nissan conferma il suo impegno a favore della mobilità ecosostenibile ed è main partner dell'Acea Run Rome The Marathon

che si correrà il 29 marzo 2020 nella Capitale. La manifestazione quest'anno, presentata all'Ara Pacis, ha una nuova veste: punta ad essere sempre più internazionale e guarda al futuro pur mantenendo il suo fascino unico con un percorso storico che attraversa la storia di Roma con i suoi 42,195 km da via dei Fori Imperiali attraverso i principali luoghi di interesse storico e culturale.

La sindaca Virginia Raggi: "Un appuntamento importantissimo quello della maratona di Roma, quest'anno completamente rinnovata. L'appuntamento è il 29 marzo, siete tutti invitati per correre 42 km nel percorso più bello del mondo".

Nissan per l'occasione presenterà le sue novità e soluzioni a sostegno della mobilità a zero emissioni. Il presidente e ad Nissan Italia Bruno Mattucci: "Noi siamo impegnati da anni nel promuovere un modello di mobilità ecosostenibile ed ecocompatibile e ci siamo impegnati in maniera importante a livello globale, europeo e in Italia nel promuovere la mobilità elettrica. Il nostro impegno per la maratona è proprio rafforzare questo messaggio: per noi è come un veicolo di comunicazione la maratona, avremo l'opportunità di far circolare in mezzo alle persone, perché i nostri prodotti sono a zero emissioni, veicoli che daranno anche un altro messaggio, cioè che oggi i veicoli elettrici hanno un'autonomia che potrebbe soddisfare anche le esigenze dei molti titubanti nel passaggio dalla mobilità tradizionale a quella elettrica e quale miglior occasione della maratona che tra le gare podistiche è quella in cui si ha bisogno di maggior autonomia, questo connubio e messaggio è quello che vogliamo lanciare ai romani e ai partecipanti".

Lo scorso anno hanno preso parte alla più grande Maratona d Italia oltre 14mila runner. Nella prossima edizione ci si aspettano ancora più atleti da tutto il mondo e tanti romani, soprattutto alla stracittadina anticipata al 28 marzo. Nissan è official electric car e metterà a disposizione dell'organizzazione le Nissan LEAF, il veicolo 100% elettrico più venduto al mondo con oltre 440.000 unità commercializzate (un'auto dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida di serie - e-Pedal e ProPILOT e l'abilitazione al Vehicle-to-Grid, la tecnologia che permette di immagazzinare energia grazie all'integrazione e di effettuare lo scambio binario con la rete di energia).