Usa, Trump: accordo commerciale fenomenale, farà aprire la Cina

Washington, 14 dic. (askanews) - Gioie e dolori per Donald Trump. Se da un lato il presidente degli Stati Uniti festeggia per l'approvazione dell'accordo commerciale raggiunto con la Cina, dall'altro procede il percorso verso impeachment.

"E' un accordo fenomenale. I dazi al 25% rimarranno in gran parte in vigore. Hanno accettato molti cambiamenti strutturali e di acquistare una grande quantità di prodotti agricoli, energetici, manifatturieri e molto altro. Cominceremo immediatamente i negoziati per la 'fase due' che farà aprire la Cina, invece di aspettare fino a dopo le elezioni del 2020".

Ma mentre cantava vittoria sul fronte commerciale. La commissione Giustizia della Camera statunitense ha approvato i due articoli di impeachment del presidente Donald Trump, accusato di abuso di potere e intralcio al Congresso. La votazione è passata con 23 a favore e 17 contrari, con democratici e repubblicani che hanno votato secondo la linea di partito. A questo punto, il voto in Aula ci sarà probabilmente la prossima settimana. Ma poi servirà l'approvazione del Senato che è praticamente impossibile.