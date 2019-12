Crescono i consumi degli italiani, 1.090 mld spesi nel 2019

Roma, 12 dic. (askanews) - I consumi crescono per il sesto anno consecutivo. Secondo i dati della 26esima edizione dell'Osservatorio Findomestic, gli italiani hanno speso tra beni e servizi 1.090 miliardi nel 2019, l'1,1% in più rispetto allo scorso anno. In crescita del 2,1% i beni durevoli. A fare la parte del leone il comparto veicoli, con una crescita del 4,5% per l'acquisto di auto nuove

Ancora in calo il diesel a vantaggio di auto a benzina ed alimentazione alternativa, ma ancora marginale l'elettrico.

Mobili ed elettrodomestici beneficiano ancora della proroga degli incentivi fiscali

Battuta d'arresto per il mercato della tecnologia, con un calo degli smartphone e dei televisori. Spinta importante dell'e-commerce con una incidenza del 20% nei mercati della fotografia, dei piccoli elettrodomestici e dell'informatica.

Cresce del 4% il mercato del credito al consumo. in particolare per il mercato veicoli.