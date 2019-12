Braga: Europa punta a leadership nella lotta a cambiamenti clima

Roma, 11 dic. (askanews) - L'Europa punta a essere leader nel contrasto ai cambiamenti climatici grazie a un Green New Deal europeo. Lo ha spiegato Chiara Braga, capogruppo Pd in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera e Responsabile nazionale Agenda 2030 e Sostenibilità del Pd dalla COP25 in corso a Madrid. "Oggi la Commissione Ue presenta la sua tabella di marcia per un Green New Deal europeo, ne stanno discutendo tutti i paesi del mondo a Madrid e il passaggio di oggi rafforzerà il ruolo di leadership dell'Europa sul contrasto ai cambiamenti climatici con l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico 0 nel 2050. Mille miliardi di investimenti green, un fondo per la transizione equa e la necessità di limitare e togliere dal patto di stabilità le spese per gli investimenti green".

"Anche l'Italia deve fare la sua parte - ha sottolineato Braga - e lo sta facendo con una manovra che stanzia 50 miliardi per gli invstimenti sullo sviluppo sostenibile, il decreto clima che è diventato legge in questi giorni e l'impegno ad approvare una legge nazionale sul consumo di suolo e spingere sull'economia circolare". "Il momento di agire è questo, il Pd lavorerà per questi obiettivi" ha concluso.