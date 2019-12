TRIuso, sotto l'albero di Natale anelli ecofriendly e artigianali

Roma, 11 dic. (askanews) - Un'idea innovativa e amica dell'ambiente. Pezzi unici, 100% Made in Italy, con tanto lavoro artigianale alle spalle e una minuziosa attenzione ai dettagli. Un accessorio accattivante ed ecofriendly, regalo perfetto per le feste di Natale. Si tratta degli anelli TRIuso, creati da Michela Monaco, fondatrice del brand ecosostenibile Sbottonando, che spiega come parte il progetto.

"Il progetto parte da una lastra di acetato di cellulosa che non contiene solventi ed è quindi biodegradabile e riciclabile. L'azienda che la produce è Essequadro. Il progetto nasce un anno fa quando Legambiente mi ha commissionato delle tartarughe. Ho cercato un'azienda che producesse bottoni che potessero riprodurre il carapace e questa azienda si è dichiarata disponibile. L'effetto è stato così bello che ho pensato di realizzare gli anelli".

Il materiale con cui sono realizzati gli anelli, monocolore o con diverse fantasie, è un particolare acetato di cellulosa, ottenuto dalla pianta del cotone e dalle fibre del legno. Gli anelli nascono dal recupero degli scarti industriali della produzione di occhiali, hanno diverse misure e possono essere usati insieme o singolermente, spiega ancora Monaco, illustrando la proposta natalizia.

"La proposta natalizia è pensata con tre parole: sorridi, sogna e ama. Si possono utilizzare in tris o singolarmente".