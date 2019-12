Festeggiamenti a Buenos Aires per il nuovo presidente Fernandez

Buenos Aires, 11 dic. (askanews) - Gli argentini festeggiano per le strade di Buenos Aires mentre il peronista Alberto Fernandez ha giurato in Parlamento come nuovo presidente della Repubblica argentina. Sua vice è l'ex presidente Cristina Kirchner.

Fernandez, esponente della corrente di centrosinistra del

partito, succede al liberale Mauricio Macrì e governerà il Paese fino alla fine del 2023.