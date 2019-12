Italia in Classe A, l'efficienza entra in Campus

Roma, 10 dic. (askanews) - Continua il viaggio in 10 puntate di "Italia in Classe A - La serie": dopo il supercondominio, la seconda tappa è al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, un ospedale no profit, parte integrante dell'Università Campus Bio-Medico di Roma che dal 2008 è nella nuova sede del quartiere di Trigoria.

In questa puntata il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell'ENEA Antonio Disi "ispezionano" la struttura per scoprire come è stata efficientata e quali criteri di efficienza siano stati adottati nella realizzazione del nuovo reparto di pronto soccorso. E per raccontare a cosa serve un energy manager in un ospedale dove al primo posto deve rimanere la salute dei pazienti, con un efficientamento che deve ridurre i consumi energetici ma non pesare in alcun modo sulla qualità dei servizi, sulla salubrità degli ambienti e sul benessere dei pazienti.

Ecco allora un impianto di trigenerazione, per la produzione di energia elettrica, calore e freddo, la sostituzione di migliaia di lampade tradizionali con tecnologie al LED. Ma i due "investigatori" entreranno per la prima volta anche nella sala controllo del Policlinico dove un complesso sistema di monitoraggio attivo 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno controlla l'attività di tutti gli impianti tecnologici, elettrici e speciali, per verificare le funzionalità energetiche e offrire costantemente il migliore servizio possibile a pazienti, utenti e personale del Policlinico.

"Italia in classe A - la serie" è una produzione realizzata per la campagna di informazione e formazione sull'efficienza energetica "Italia in classe A" promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'Agenzia Nazionale per l' Efficienza Energetica dell'ENEA. La seconda puntata della serie è on-line dal 10 ottobre su tutti i canali di Italia in classe A on-line e su La Stampa-Tuttogreen. Prossima puntata "Una reggia tutta green", il 17 dicembre.

Il link alla puntata: https://www.facebook.com/1623129891325124/posts/2195262274111880