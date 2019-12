Roma, protesta in piazza Barberini: "Virginia apri la metro"

Roma, 10 dic. (askanews) - Protesta a Roma davanti alla fermata della Metro A Barberini, chiusa da nove mesi dopo l'incidente alla scala mobile dello scorso 23 marzo. "Apri la metro, Virginia apri la metro", il coro intonato dai manifestanti in piazza Barberini e rivolto alla sindaca Raggi.

Il sit-in è stato organizzato dai commercianti della zona, insieme a una serrata di due ore che ha coinvolto le attività della piazza e quelle di strade limitrofe come via Veneto, via Sistina e via del Tritone. I commercianti, a causa della chiusura della stazione della metropolitana, denunciano fatturati in calo del 30-40% e prevedono perdite ancora più forti nel periodo delle feste.