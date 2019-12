Champions, Conte: "Noi non dovremo avere recriminazioni"

Milano, 9 dic. (askanews) - "Noi non dovremo avere recriminazioni a fine partita, dovremmo aver dato tutto. Sapendo che anche dando tutto con squadre come il Barcellona non basta". Antonio Conte presenta così la partita delle partite, quella che vedrà l'Inter affrontare domani il Barcellona a San siro. Rispetto all'andata ne è passata di acqua sotto i ponti, ma l'insidia resta. "Se pensiamo di non soffrire il palleggio del Barcellona saremmo degli stolti, lo soffrono tutti, ma dobbiamo essere molto bravi, compatti nella fase di non possesso e riuscire ad essere coraggiosi nella pressione e quando abbiamo palla dobbiamo cercare di fare cose che possono creare problemi al Barcellona".