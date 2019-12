Harry Potter, a Roma e a Milano il film-concerto evento di Natale

Roma, 9 dic. (askanews) - The Harry Potter Film Concert Series ritorna al Teatro degli Arcimboldi di Milano con Harry Potter e il calice di fuoco in concerto, il 27 e 28 dicembre, e all Auditorium Parco della Musica in Roma con Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in concerto il 29 e 30 dicembre. Diretta da Timothy Henty, l'Orchestra Italiana del Cinema eseguirà queste magiche partiture dal vivo durante la proiezione del film che sarà riprodotto in alta definizione su uno schermo di 12 metri.

Il tour mondiale della Harry Potter Film Concert Series è stato lanciato nel 2016 da CineConcerts e Warner Bros. Consumer Products per celebrare i film di Harry Potter. Dalla prima mondiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale in concerto a giugno 2016, oltre 1,3 milioni di persone hanno apprezzato questa magica esperienza da JK Rowling's Wizarding World, con oltre novecento spettacoli in più di 48 paesi del Mondo.

Le date italiane sono prodotte da Marco Patrignani e Forum Music Village; i concerti di Milano godono del patrocinio del Consolato Britannico; quelli di Roma dell Ambasciata Britannica in Italia.