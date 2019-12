"Wonder woman 1984", il primo trailer italiano con i nuovi nemici

Roma 9 dic. (askanews) - Gal Gadot torna nei panni della supereroina della DC Comics con "Wonder woman 1984", e con le sue avventure ci riporta negli anni Ottanta. Anche nel nuovo film dietro la macchina da presa c'è la regista Patty Jenkins, a cambiare sono i nemici di Wonder woman, che saranno Max Lord, interpretato da Pedro Pascal, e The Cheetah, interpretata da Kristen Wiig.

Nel 2017 il primo "Wonder Woman" aveva incassato 822 milioni di dollari in tutto il mondo, qui si compie un salto nel passato, e entrano nuovi personaggi: Chris Pine è Steve Trevor, Robin Wright è Antiope e Connie Nielsen Hippolyta. Il film uscirà in Italia il 4 giugno 2020 e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros.