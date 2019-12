"Prigioniera nel tuo nido", il video del nuovo singolo di Spagna

Roma, 9 dic. (askanews) - È online il videoclip di "Prigioniera nel tuo nido", terzo singolo estratto da "1954", il nuovo album di Ivana Spagna.

"È un brano del grande Luca Chiaravalli - racconta Ivana Spagna - quando l'ho ascoltato la prima volta l'ho sentito subito mio, mi sono emozionata. L'ho voluto nel disco senza nessun dubbio, sono quelle situazioni in cui capita di ritrovarsi totalmente nelle parole di una canzone. Nel videoclip - prosegue - ho pensato che sarebbe stato bello dare voce a chi voce non ha, rendendoli protagonisti di questo video e per questo voglio ringraziare l'Ente Nazionale Sordi Sez. Provinciale di Milano e il consulente linguistico, Rosella Ottolini. L'entusiasmo di queste persone e la loro gioia, nell'essere parte di questa avventura, è il risultato più bello di questo video. Un'emozione così grande che non avrei potuto immaginare prima".

L'album "1954" (prodotto da Tuned Turtle Management Srl e uscito sia un cd che in vinile), titolo dedicato all'anno di nascita di Ivana Spagna, arriva a distanza di 10 anni dall'ultimo disco di inediti ed è composto da dieci canzoni: "Nessuno è come te".

Per ogni singolo album venduto sarà donato 1 euro ai "City Angels", Associazione Onlus di volontari che assistono cittadini in difficoltà e chiunque necessiti di bisogno fondata nel 1994 da Mario Furlan, che su Ivana Spagna afferma: "Ivana è una storica testimonial dei City Angels, perché è un Angelo nel cuore: buona, sensibile, generosa. Lo dimostra anche con questa sua iniziativa umanitaria, che ci aiuta ad aiutare i senzatetto. Grazie Ivana".