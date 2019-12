A Fico Bologna il Luna Farm, tra galline sospese e maiali volanti

Roma, 9 dic. (askanews) - Dopo il Luna Park a Coney Island, il gruppo Zamperla firma scenografie, attrazioni a tema e spettacoli del nuovo parco indoor. Tra galline sospese e maiali che volano, autoscontri interattivi e realtà virtuale, anche sette giostre ad accessibilità agevolata per bambini con esigenze particolari.

Una coloratissima fattoria, abitata dal contadino Gianni e dai suoi buffi animali, che passano le giornate organizzando scherzi e animazioni tra bizzarri macchinari che ruotano, saltano e volano. Un mondo fuori dall'ordinario, pronto ad emozionare grandi e piccoli, reso ancora più sorprendente da alcune attrazioni interattive di ultima generazione, in anteprima mondiale. È Luna Farm, il parco divertimenti a tema contadino a FICO Eataly World, il parco del cibo più grande del mondo a Bologna.

A Luna Farm si possono provare le emozioni di 15 attrazioni a tema. All'ombra dei fichi e degli alberi da frutto di Luna Farm, ci si può lasciare cullare dal Riciclondolo. Si può salire su una gallina per percorrere una monorotaia sospesa, oppure volare a bordo di un maiale. La ruota del mulino monta buffi carrettini che l'hanno trasformata in una ruota panoramica. E nel bel mezzo dell'aia un inedito assoluto, realizzato per questo mondo a misura di bambino: Formula Farm, ovvero un ottovolante progettato per essere "la prima montagna russa di ogni bambino".

Ma il fiore all'occhiello è il Toroscontro, un autoscontro di ultima generazione che non solo coinvolgerà gli ospiti con sfide basate su proiezioni interattive sulla pista, primo caso mondiale per questo genere di attrazione, ma prevede anche una vettura adattata per persone con esigenze speciali di accessibilità.

Realizzato dal gruppo Zamperla, player mondiale nel settore entertainment da oltre 50 anni, su un concept originale ideato da Team Park Project per FICO Eataly World, con un investimento di 11 milioni di euro per 6.500 metri quadrati di superficie, Luna Farm è un progetto d avanguardia che per molti aspetti non ha eguali nel nostro Paese. Al punto che, ancora prima di aprire, si è aggiudicato una menzione come "Iniziativa imprenditoriale" ai Parksmania Awards 2019, importante riconoscimento di settore a livello internazionale.