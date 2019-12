Tormento e Tiromancino insieme, il video di "Per quel che ne so"

Roma, 7 dic. (askanews) - E' online il videoclip di "Per quel che ne so", il brano di Tormento e Tiromancino, prima collaborazione tra gli artisti dopo 20 anni di amicizia. Una canzone sorprendente che è già un successo radiofonico, in cui le voci di Tormento e Federico Zampaglione si alternano, completandosi, e dando vita a un'interpretazione coinvolgente, che evoca atmosfere intimiste esaltando le sonorità pop del brano.

Il videoclip di "Per quel che ne so", per la regia di Mauro Russo, vede la partecipazione di Aurora Moroni e Mauro Veltri. Il soggetto è di Federico Zampaglione e Giacomo Gensini. Il brano è stato scritto insieme a Federico Zampaglione, Raige, Dutch Nazari e Matteo Di Nunzio, con la produzione degli SDJM.

"È un onore per me collaborare con i Tiromancino, li seguo da quando ero alle prime armi. La profondità che ha Federico nella scrittura è stata da sempre un ispirazione. L atmosfera che crea il suo timbro ha sempre portato la musica italiana in nuovi territori, racchiude le più alte vette e la profondità del mare" ha dichiarato Tormento. Federico Zampaglione ha aggiunto: "Tormento è una voce storica e unica nella scena hip hop italiana. Ho sempre amato la sua vena soul e la sua scrittura diretta e ispirata. È stato un vero piacere collaborare con un artista come lui, scrivendo e cantando il ritornello di questa canzone".