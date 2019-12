Sostenibilità, Perfetti Van Melle: dalle parole ai... pasti

Lainate (Milano), 6 dic. (askanews) - "Dalle parole ai pasti": con questo slogan circa mille lavoratori della Perfetti Van Melle Italia si sono mobilitati per un giorno, con un turno di lavoro volontario, per confezionare pasti sufficienti a garantire l'alimentazione completa per un anno per più di 500 bambini dello Zimbabwe.

Un gong ha dato il via ad ogni turno al confezionamento dei sacchetti: un momento di solidarietà diventato anche un'opportunità di socializzazione tra tutti i lavoratori.

L'iniziativa, promossa da Perfetti Van Melle in collaborazione con la onlus Rise against hunger, rientra tra le azioni di responsabilità sociale d'impresa della multinazionale italiana che produce e commercializza caramelle e chewing gum in oltre 150 Paesi. "E'un'iniziativa a cui noi teniamo molto - dice Corrado Bianchi, amministratore delegato Perfetti Van Melle Italia - La abbiamo già fatta l'anno scorso, e l'abbiamo ripetuta quest'anno allargandola tutte le fabbriche del gruppo Perfetti Van Melle in Italia perché siamo una food company, quindi il tema del cibo, della responsabilità per operatori come noi nel food è importante. Ci colleghiamo anche al fatto che anche con Rise against hunger ha un grosso focus sulla eradicazione della fame nel mondo. Il tema è nell'agenda della Sostenibilità delle Nazioni Unite, è al secondo punto tra le 17 priorità da raggiungere entro il 2030. E ci piace dare un contributo nel nostro piccolo a questo obiettivo che è molto ambizioso".

Una volta confezionate le razioni, Rise against hunger curerà la spedizione e la consegnerà a scuole frequentate da i bambini più piccoli. "Queste buste verranno spedite nello Zimbabwe e verranno utilizzate nelle scuole per i bambini - spiega Bianchi - questo raggiunge un doppio obiettivo: il primo è quello dell'alimentazione; il secondo è quello della scolarità. Sappiamo che in Africa la scolarità per quanto riguarda i minori, i bambini, è una cosa molto importante per il loro futuro, e forse anche più che da noi, e quindi il fatto che ci siano dei pasti disponibili a scuola è un incentivo ancora superiore per la scolarità"

Ogni sacchetto contiene una miscela di riso, cereali, legumi e altri ingredienti, pronti per essere cucinati in poca acqua, e sufficienti per sei pasti.