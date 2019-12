Teatro, Giampiero Ingrassia ne "La piccola bottega degli orrori"

Roma, 5 dic. (askanews) - Dopo 30 anni esatti Giampiero Ingrassia torna ad interpretare il ruolo di Seymour ne "La piccola bottega degli orrori" - il primo musical italiano prodotto dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi - che ha segnato nel 1989 il suo primo debutto in un genere che negli anni lo ha visto con successo protagonista di grandi titoli internazionali. Va in scena alla Sala Umberto fino al 22 dicembre.

Sarà in scena con lui Fabio Canino, già attore di esperienza nel teatro di prosa, che affronta con grande entusiasmo per la prima volta il musical, interpretando il ruolo di Mushnik. Ad affiancarli nel ruolo di Audrey l'esplosiva Belia Martin che torna in Italia dopo lo straordinario successo di Sister Act prodotto da Alessandro Longobardi.

Questa quarta edizione italiana, riadattata e diretta da Piero Di Blasio, vedrà nel ruolo della pianta Audrey II Vekma K, una Drag Queen internazionale. A completare il cast Emiliano Geppetti nel ruolo di Orin il dentista, tre strepitose coriste sempre in scena: Giovanna D'Angi, Stefania Fratepietro e Claudia Portale e l'ensemble composto da 4 performer.