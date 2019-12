Azerbaigian-Italia, ambasciatore: speriamo Tap sia attiva in 2020

Roma, (askanews) - Le relazioni tra Italia e Azerbaigian sono a un livello altissimo e possono ancora progredire, sia dal punto di vista culturale che economico, ha dichiarato l'ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia Mammad Ahmadzada facendo il bilancio del 2020 e auspicando che il progetto energetico Tap, che trasporterà il gas azero fino all'Italia entri in funzione già dal prossimo anno.

"E' stato un anno di grande successo per i rapporti tra Azerbaigian e Italia, con un dialogo di altissimo livello tra le Istituzioni dei nostri paesi e lo scambio di numerosissime visite. Un anno molto fruttoso a livello di dialogo politico. Economicamente i due paesi sono diventati ancora più vicini e abbiamo un surplus commerciale positivo rispetto all'anno scorso. L'Italia continua ad essere il nostro principale partner commerciale e noi il principale fornitore di greggio. Quest'anno è stato importante per una serie di autorizzazioni per l'implementazione del gasdotto Tap e speriamo che nel 2020 il progetto verrà messo in funzione e il primo gas azero arriverà in Italia".

Il 2020 sarà importante anche per raggiungere un altro obiettivo: aumentare i settori di collaborazione, ha sottolineato l'ambasciatore.

"Il prossimo anno ci sarà il Business forum Azerbaigian-Italia, l'obiettivo è diversificare la nostra collaborazione economica. Ci sono settori con grande potenzialità come l'agroindustriale, l'edilizia, le tecnologie, dove le nostre aziende possono trovare maggiore interscambio e opportunità di collaborazione".