Walter-Borjans ed Esken, il duo anti-Merkel guida ora la Spd

Berlino, 2 dic. (askanews) - Relativamente sconosciuti fino a qualche giorno fa, Nobert Walter-Borjans e Saskia Esken sono stati eletti nuovi leader della Spd, il partito socialdemocratico tedesco, partner della grosse Koalition al governo guidata da Angela Merkel.

Ribattezzati dalla stampa, il "duo anti-Merkel", Walter-Borjans ed Esken sono riusciti a battere il celebre ministro delle Finanze Olaf Scholz e la sua compagna di tandem Klara Geywitz.

"Siamo consapevoli che non è una questione di vittoria o sconfitta, bensì è una questione di ricompattare questo nostro grande partito socialdemocratico - e lì dove si sta già dividendo un po', rimetterlo insieme", ha affermato Walter-Borjans, 67 anni, chiamato anche il "Robin Hood dei contribuenti".

"Lo sappiamo, lo sappiamo tutti, adesso dobbiamo stare insieme. Solo insieme possiamo farcela a far tornare la Spd nuovamente forte, nuovamente credibile, nuovamente salda per un futuro giusto", ha aggiunto Esken, 58 anni, critica della politica "dei piccoli passi" della Grande coalizione e nota per le sue campagne contro l'estrema destra.