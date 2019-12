Il pop travolgente, personale e malinconico di Tom Walker

Milano, 2 dic. (askanews) - Un ragazzone dalla voce potente che in poco tempo si è affermato sulla scena musicale mondiale ottenendo un successo incredibile. Tom Walker che vanta 1 miliardo e mezzo di stream ha pubblicato "What a time to be alive (Deluxe Edition)", edizione speciale del suo album d'esordio.

"Penso che aspettarsi un simile successo sia da palloni gonfiati, davvero non ci credevo, anche se ero aperto alla possibilità che tutto questo accadesse".

Il ventottenne scozzese mette tutto se stesso nelle canzoni. Nell'album ci sono anche 4 indediti, il primo è "Better half of me".

"Tutto l'album, comprese le nuove tracce, è basato sulla mia famiglia, i miei amici e la mia fidanzata. Questo genere di cose sono quelle che mi hanno motivato negli ultimi due anni, ogni sentimento descritto nell'album è reale".

Malinconico ma anche pieno di speranza e di ispirazione, ma non ama fare progetti

"Cerco di non fare troppi piani, di non pianificare nulla, questo è il mio progetto per il futuro"

Tom ha collaborato con Marco Mengoni e ama l'Italia.

"Penso che gli italiani siano fantastici, nei concerti rispondono alla grande cantano ad alta voce, penso che i fan italiani siano speciali e li amo"