In anteprima "Felici" il video del nuovo singolo di Braschi

Milano, 2 dic. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio di "Felici" il nuovo singolo di Braschi, il cantautore romagnolo che sta proseguendo il suo racconto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Dopo il pezzo di quest'estate "Il cuore degli altri", per cui ha ricevuto anche i complimenti da Tiziano Ferro che gli ha dedicato una storia Instagram, è tornato con il nuovo singolo "Felici". Il videoclip del brano è un pulsante uptempo che svela una lato inedito dell artista. La sua voce calda fa qui da contraltare all'attitudine sintetica del pezzo, in un rave immaginario che parte con una violenta puzza di acido ed esplode poi in un ritornello in cui, il ritmo che diventa incalzante, viene raffigurato da Federico Circosta come una corsa inesorabile. Il nuovo singolo verrà presentato anche dal vivo al Wishlist Club di Roma (19 dicembre), nella storica sede del Club Tenco di Sanremo (22 dicembre), per tornare poi in Lombardia, all Arci Tom di Mantova (10 gennaio). Tutte le info sui canali ufficiali dell'artista.