La Spezia, scoperti 230 badanti evasori totali: nascosti 11 mln

La Spezia, 2 dic. (askanews) - Con un'operazione chiamata "Bada bene", la Guardia di Finanza di La Spezia ha individuato 230 collaboratori domestici risultati evasori totali: pur avendo percepito redditi superiori alla soglia di esenzione, non hanno presentato per anni la dichiarazione dei redditi. In totale ammontano a 11 milioni i redditi nascosti al Fisco.

Il servizio è scaturito nell ambito dei controlli sulla percezione di prestazioni sociali agevolate.

Acuni dei controllati hanno maturato una posizione contributiva che gli ha consentito a fine rapporto di richiedere il sussidio di disoccupazione che in molti casi ha superato i 5.000 euro, oltre che naturalmente l assistenza sanitaria e tutto ciò, senza versare alcuna imposta allo Stato. In un caso, una sola colf ha omesso di dichiarare oltre 100.000 euro di reddito in soli 5 anni.