London Bridge, aggressore bloccato con estintore e zanna narvalo

Londra, 30 nov. (askanews) - Armati di un estintore e di una zanna di narvalo (un cetaceo, ndr), sono riusciti a placcarlo facendolo cadere a terra: sono i passanti "eroi", che sul London Bridge hanno fermato il 28enne Usman Khan, ex detenuto per fatti legati al terrorismo che il 29 novembre ha accoltellato diverse persone, uccidendone due, sul ponte simbolo di Londra.

Nelle immagini diffuse sui social network, si vedono per la prima volta tre uomini inseguire il sospetto, ancora armato dei due coltelli. Uno di loro usa un estintore per destabilizzarlo, mentre un altro lo respinge con la zanna di narvalo, precedentemente sganciata da una delle pareti della Fishmonger's Hall, la pescheria nelle vicinanze. Secondo la polizia metropolitana di Londra, l'attacco sarebbe effettivamente iniziato in questo edificio dove si è tenuto un evento chiamato "Impara insieme", una conferenza per la riabilitazione dei detenuti, a cui ha partecipato l'attentatore.

Il giorno dopo l'attentato il premier britannico Boris Johnson ha elogiato quanti hanno avuto il coraggio di intervenire eroicamente e aggiunto parole di ringraziamento per le forze dell'ordine:

"Sono tornato a parlare con i servizi di emergenza, a ringraziare la polizia per quello che hanno fatto e rendere omaggio al loro incredibile lavoro. Sono arrivati sul posto in 4 minuti e il terrorista, l'aggressore è stato placcato in 5 minuti, una risposta incredibile della polizia".