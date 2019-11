Delitto Sacchi, obbligo di firma per Anastasia. Altri arresti

Roma, 29 nov. (askanews) - Svolta nelle indagini sul delitto di Luca Sacchi, il personal tranier di 24 anni ucciso a Roma con un colpo di pistola in testa la la sera del 23 ottobre scorso nel quartiere Appio Latino.

I carabinieri del Comando provinciale hanno arrestato un 22enne considerato colui che materialmente avrebbe armato Valerio del Grosso e Paolo Pirino, i due giovani accusati di aver eseguito l'omicidio, e un ragazzo di 24 anni; obbligo di presentazione in caserma invece per la 25enne ex fidanzata di Luca, Anastasia Kylemnyk, indagata per aver tentato di acquistare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Nei confronti di del Grosso e Pirino i miliari hanno anche eseguito una nuova custodia cautelare in carcere per concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, stessi reati di cui è accusato il 22enne arrestato adesso. L'ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale capitolino, su richiesta della locale Procura.