Sciopero mondiale per il clima, gli studenti giapponesi in piazza

Tokyo, 29 nov. (askanews) - Gli studenti giapponesi sono scesi in piazza per protestare contro i cambiamenti climatici. "Cambiamo noi stessi, non il clima!" è uno degli slogan esposti dai giovani giapponesi a Tokyo. E' cominciata dal Sol Levante la lunga giornata dello Sciopero Mondiale per il clima, che coinvolge gli studenti di tutto il mondo nella protesta dei Fridays For Future lanciata dall'attivista sedicenne Greta Thunberg.