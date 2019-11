Roma, nuova navetta per Castel Romano outlet da Eur Palasport

Roma, 28 nov. (askanews) - Un nuovo progetto di mobilità. Il debutto nei giorni del Black Friday, per avvicinare sempre più romani e turisti allo shopping dei sogni. È stato presentato a Castel Romano Designer Outlet il servizio di trasporto che il Centro McArthurGlen mette a disposizione dal primo dicembre da e per la fermata della Metro di Eur Palasport. Dalla stessa data questa fermta prende il nome di Eur Palasport Castel Romano in partnership con l'Atac.

Una navetta speciale, a cura del partner tecnico del progetto, Cilia, partirà ogni ora dalle 10 alle 19 da Viale America 250, e porterà in 15 minuti a Castel Romano Designer Outlet. L'ultima corsa partirà alle 19.30 dal Centro McArthurGlen. Il costo è di 5 euro a biglietto per andata e ritorno: il titolo di viaggio si potrà acquistare direttamente alla fermata dal personale dedicato oppure online.

Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet: "Speriamo che questo sia un mezzo per riqualificare una stazione e per dare la possibilità a tanti che non hanno la macchina, che non vogliono prendere la Pontina, un modo alternativo per poterci venire a trovare".

In contemporanea sono stati presentati i risultati di una ricerca sull'impatto economico totale di Castel Romano Designer Outlet nel sistema locale: un impatto che sommando diretto, l'indiretto e l'indotto, in termini di valore aggiunto è pari a circa 175 milioni di euro l'anno, per 1.647 unità di lavoro generate.