Natale sotto la neve a Cinecittà World

Roma, 28 nov. (askanews) - Dall'1 dicembre al 6 gennaio si accendono le luci di Natale a Cinecittà World e i visitatori vivranno da protagonisti la magica atmosfera natalizia. Entrando nel parco gli ospiti si ritroveranno subito nella Cinecittà Street addobbata a festa sotto una nevicata virtuale, dove oltre ai fiocchi, soffici ma asciutti, nel cielo sfrecciano slitte, elfi e renne. Per gli amanti della tradizione imperdibile la visita alla casa di Babbo Natale, dove spedire la letterina ed incontrare Santa Claus in persona.

Tutti gli ospiti potranno giocare con la neve, quella vera, dentro Il Regno del Ghiaccio, novità della stagione 2019 e primo snow park al coperto d'Italia. Cinque le attrazioni con cui divertirsi: Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, Ghiaccio Scontri, autoscontri sul ghiaccio per guidare senza regole a bordo di sfreccianti gommoni, Scivolone la multipista per sfidare gli amici in discesa, Palle di neve, dove arrampicarsi e Kamikice, per precipitare tra le curve di uno scivolo.

Con I- Fly, una volta indossati i visori si vola sulla slitta di Babbo Natale per consegnare regali in tutto il mondo. Gocce di Cinema è ovvero una selezione delle più belle scene dei film di Natale proiettate su un maxischermo ad acqua nella Piazza del Parco.

La stagione di Natale si accende il 7 dicembre con il Christmas party di inaugurazione e la presentazione in versione natalizia del musical Viva l'Italia, l'8 dicembre il Festival delle Favole. Dal 26 al 29 il musical Un Papà sotto l'Albero con Garrison e Grazia Di Michele: uno spettacolo di Natale ambientato all'interno di un orfanotrofio, con le musiche di Beppe Vessicchio e Pino Perris.

"Dopo il grande successo del 2019 abbiamo deciso di replicare la Festa di Capodanno" annuncia l'Amministratore Delegato del Parco, Stefano Cigarini "Il 31 Dicembre Cinecittà World si trasformerà in un enorme Villaggio del Divertimento, aperto dalle 6 di pomeriggio alle 6 di mattina. Sarà la più grande festa di Roma con 40 attrazioni, 6 spettacoli, 5 diversi tipi di cenoni, Concerti dal vivo, 5 Discoteche e i fuochi d'artificio a mezzanotte".