Sisma in Albania, si aggrava il bilancio: almeno 40 morti

Roma, 28 nov. (askanews) - Si aggrava il bilancio del terribile sisma che ha colpito l'Albania. Sale a 40 il numero dei morti, a due giorni dal violento sisma che ha colpito in particolare l'area di Durazzo e di Thumane. In quest'ultima città sono state interrotte le ricerche dei sopravvissuti, perché si ritiene che non vi siano altre persone sotto le macerie degli edifici.

Dei 40 morti, 39 sono stati identificati e i nomi compaiono in una lista diffusa dal governo di Tirana. Tra di loro anche quattro bambini tra i tre e gli otto anni.

In tutto, 45 persone sono state tratte in salvo da martedì, i feriti sono oltre 650.