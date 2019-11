Europarlamento Ue dà fiducia a Commissione Ue di Von der Leyen

Strasburgo, 27 nov. (askanews) - La plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha votato la fiducia alla nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen: 461 i voti a favore, 157 i contrari e 89 astensioni. Un voto che ha visto uniti i gruppi politici maggiori come il Ppe e divisi invece i Verdi e i 14 europarlamentari italiani del M5s, (10 a favore, 2 astenuti, 2 contrari).

La sfida per combattere i cambiamenti climatici e salvare il Pianeta e l'innovazione digitale sono stati i temi al centro del discorso della presidente per chiedere il voto di fiducia.

"Se c'è un'area in cui il mondo ha bisogno della nostra leadership è la protezione del clima. É una questione esistenziale per l'Europa, e per il mondo come può non esserlo? Quando l'85% delle persone in estrema povertà vivono nei 20 Paesi più esposti ai cambiamenti climatici"

Riguardo all'emergenza climatica, von der Leyen ha citato "Venezia sott'acqua" e gli incendi delle foreste in Portogallo, sottolineando che i fenomeni meteorologici estremi sono sempre più intensi e frequenti.

"Il Green Deal europeo, ha detto, è la nostra nuova strategia di crescita, ci aiuterà a tagliare le emissioni creando posti di lavoro".