Artisti uniti a Milano con Medicine Rocks per Tomaso Cavanna

Milano, 27 nov. (askanews) - Un tripudio di suoni, di canzoni e di artisti. Quelli che in questi anni hanno conosciuto Tomaso Cavanna e che martedì sera all'Alcatraz di Milano si sono riuniti su un unico palco per celebrarlo al primo evento organizzato in suo nome dall'associazione Medicine Rocks. A tre mesi esatti dalla sua scomparsa, uniti per una raccolta fondi per la ricerca contro il cancro, si sono dati appuntamento per una lunga notte da Jovanotti a Willie Peyote, i Negrita, Almamegretta, Andro/Negramaro, Bluvertigo, Alex Britti, Bud Spencer Blues Explosion, Casino Royale, Diego Mancino, Don Joe, Filippo Solibello, Jack Jaselli, Joan Thiele, Pisti, Saturnino, Shazami, Stefano Fontana, Subsonica. Hanno condotto Victoria Cabello e Marco Maccarini.