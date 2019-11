Vent'anni d'amore e musica con "Cremonini 2C2C The Best Of"

Milano, 27 nov. (askanews) - Non è semplice raccolta, ma un percorso che racchiude il meglio del repertorio di un artista. Esce Cremonini 2C2C The Best Of" che contiene 6 brani inediti, 32 singoli di successo rimasterizzati del cantautore bolognese e tanto altro, un lavoro tutto da ascoltare come racconta lo stesso Cesare.

"E' nato perchè finalmente dopo 20 anni era finalmente arrivato il momento per presentare al pubblico quello che è stato l'impegno che ho avuto nella vita, cioè la scrittura delle canzoni per crearmi un repertorio. Ho sempre lavorato in prospettiva e questo mi ha permesso di attraversare due decadi dove è cambiato il modo di ascoltare la musica e le mode".

Di strada Cremonini ne ha fatta tanta da quando 18enne ha conquistato il pubblico con l'iconica 50 Special.

"L'inizio della mia avventura è stato talmente straordinario a 18 anni ero primo in classifica con quasi 2 milioni di copie vendute, delle canzoni scritte a mano da me sui banchi di scuola sono diventate degli evergreen, è il sogno di tutti i ragazzini del mondo che fanno musica. E' talmente bello che non solo è diventato il punto di partenza ma anche il miraggio, non ho mai voluto perdere quell'energia e quell'entusiasmo, ho ancora lo stesso cuore di quel ragazzino".

L'amore è il filo rosso che unisce vecchie e nuove canzoni utile per raccontare la realtà.

"Dove possiamo ritrovare noi stessi è nel rapporto con un'altra persona, nella verità, nella delicatezza, nella poesia che c'è nell'amore, nel rispetto che chiede l'amore. Certi valori nell'amore se non li hai non puoi andare avanti e quindi è un bel momento per l'amore".

Fidanzato con una ventenne, racconta con ironia e freschezza il suo rapporto con lei nella canzone "Giovane stupida".

"La verità è che la canzone nasce dal fatto che l'amore in questo caso non è soltanto fra me e lei ma sia allarga a delle riflessioni di tipo generazionale, era ovvio che nel racconto di una canzone nascessero degli equivoci e dei paradossi che a me sembrano incredibili tipo non sapere chi è Mick Jagger oppure che mi scambiano per suo padre. E' una vita difficile quella di un quarantenne che sta con una ventenne ma l'amore è molto più forte di tutto questo. La domanda che mi sono posto quando mi sono fidanzato con questa ragazza è cosa avremo mai da dirci e invece nella canzone proprio racconto quanto l'amore viaggi per dei binari suoi, separati dalla razionalità".

Cremonini porterà live questo progetto negli stadi il prossimo anno con il Cesare Cremonini tour.