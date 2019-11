Stop alla tassa su auto aziendali, Conte: la rimoduleremo

Roma, 26 nov. (askanews) - "Ci siamo resi conto che in questo momento una norma del genere rischia di danneggiare il nostro sistema produttivo in un settore già in difficoltà e allora con molta umiltà ci stiamo lavorando per rimodularla completamente, sino a svuotare l'effetto negativo su un settore che in questo momento è in forte difficolta".

Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla 74ma conferenza del traffico e della circolazione, parlando della tassa sulle auto aziendali prevista dalla manovra. "Ma l'indirizzo politico è chiaro - ha aggiunto - dobbiamo lavorare su una mobilità sostenibile, indirizzare il sistema per una mobilità integrata, connessa e dialogare, perché è una sfida che si vince tutti insieme".