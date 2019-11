Alibaba debutta alla Borsa di Hong Kong e vola: +7%

Milano, 26 nov. (askanews) - Debutto positivo per Alibaba alla Borsa di Hong Kong. Il gigante cinese delle vendite online, già quotato a New York, ha deciso di effettuare un nuovo collocamento sulla piazza asiatica, in una fase particolarmente delicata per l'ex protettorato britannico alle prese con proteste di piazza in corso da mesi e in un clima complicato per i rapporti con la madre patria Cina. Un'operazione dunque che potrebbe avere anche un significato più politico, un gesto di fiducia verso Hong Kong dove i candidati anti Cina hanno appena sbancato le elezioni.

L'avvio delle contrattazioni di Alibaba è avvenuto in una seduta di moderazione del mercato locale, dopo i rialzi visti in avvio di settimana con le rinnovate speranze sulle trattative Usa-Cina sul commercio.