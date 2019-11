Montecitorio s'illumina di arancione: stop a violenza sulle donne

Roma, 25 nov. (askanews) - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la facciata di Palazzo Montecitorio si è illuminata di arancione per "Orange the world", iniziativa che rientra nella campagna di sensibilizzazione internazionale delle Nazioni Unite UN Women, con il colore arancione che simbolizza un futuro più luminoso e libero dalla violenza.

Ma come combattere la violenza contro le donne nel nostro paese? Il presidente della Camera Roberto Fico:

"In un paese sicuramente ancora con dei tratti ancora fortemente maschilisti va superata dal punto di vista culturale. Oggi l'85% dei delitti contro le donne avviene in famiglia ed è questo il dato forte che dobbiamo analizzare ed è lì che dobbiamo andare a risolverlo - ha affermato, esortando - Le donne anche alla prima avvisaglia, devono sapere che non è mai colpa loro, hanno lo stato vicino, hanno la magistratura vicino e devono andare il più velocemente possibile a denunciare".